Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди сблъсъка с Лудогорец от четвъртия кръг на плейофите в efbet Лига. Мачът на стадион "Хювефарма Арена" е в сряда (13 май) от 20:15 часа.

Само преди два дни двата отбора се срещнаха и на "Герена", а "орлите" спечелиха с минималното 1:0 с гол на Петър Станич. Както е известно, след двубоя "сините" получиха шампионската титла и златните медали.

"Винаги подхождам с емпатия в отношенията с хората. И аз съм човек, който допуска хиляди грешки. Винаги трябва да подхождаш с уважение към всички. Мислим мач за мач, продължаваме по същия начин. Днес проведохме тренировка, утре отново ще тренираме. Предстои анализ на всичко, което се е случило, защото играхме преди два дни. Ще видим как работят момчетата. Като сложим на везната всички обстоятелства, ще изберем оптималните 11", започна Веласкес, след което коментира селекционния процес в клуба.

"Не само сега, когато е ясно, че сме шампиони, а от доста време между различните департаменти в клуба водим разговори помежду си. С цел да си подготвим подготовката. В това състезание, що се отнася до трансферния прозорец, участваме всички. Всички заедно сме ангажирани с процесите. Постоянно сме в комуникация, с уважение между нас. Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките и профилите на играчите, от които ще има нужда, и вече спортният отдел и скаутите работят, за да се стигне до конкретни имена. Имаме прекрасни взаимоотношения всички помежду си и така продължава да бъде. Оттук насетне да видим какво реално ще може да си позволи клубът. Разбира се, става дума за финансовата част. Да видим къде ще се позиционираме на трансферния пазар. Ще работим в краткосрочен и средносрочен план.

Във Велико Търново гледах преотстъпените състезатели. Трябва да вземем под внимание това ново правило, защото става дума младият футболист да започне мача като титуляр, а реално не разполагаме с много такива футболисти, които да отговарят на това правило. Дано това се промени. За да дам един пример - Лудогорец имат успешно състезаващ се отбор във Втора лига. ЦСКА по същия начин, докато Левски разполага с втория си отбор в трета дивизия и се намира в доста комфортна зона. Тези неща трябва да ги имаме предвид. Има ново правило, нещо, което ще представлява важен детайл. Това ще предопредели някои неща по време на трансферния прозорец", каза той по отношение на новото правило за следващия сезон.

"Обичам да съм обективен. Ако обективно анализираме мачовете, по-голямата част от тях през настоящия сезон, играхме равностойно или бяхме по-добри. Говорим за отбора, срещу който се изправяме - с много по-голям бюджет от нашия. В последния мач заслужавахме да бием без проблем. Това се усеща на терена. Играчите изиграха много добър мач. Искам да отлича отношение и влагането им. Показаха, че са на нивото на публиката. Направихме повече от необходимото, за да спечелим. Допуснахме грешка в тази ситуация, но въпреки това, е нереално, че загубихме този мач. Струва ми се нереално да ни отменят изравнителния гол. Аз, като старши треньорът, срещу такива неща не мога да се боря. Мога да се опитам да дам най-доброто от себе си, когато зависи от мен. Има неща, които не са в моите ръце. Главата ми не го побира това, че ни отмениха този гол. Не сърдит, а много сърдит бях след срещата. Нито клубът, нито играчите, нито публиката го заслужаваха. Играхме много добре. Може би в моменти по-добре от мача за Купата в Разград. Именно тези детайли дават разликата, трябва да сме обективни.

Хуан Переа ще пътува с нас утре. Имаше леки проблеми. Не става въпрос за сериозна контузия, просто не се чувстваше комфортно. Не трябваше да прибързваме с включването му в групата", завърши Веласкес.