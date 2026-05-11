Фенове на Левски се извиниха чрез оригинален подарък на съпругата на Сула, халфът им благодари

Полузащитникът на Левски Мазир Сула благодари на “сините” фенове за жеста, който те направиха към неговата съпруга.

Сула бе ядосан на привърженици след празненствата за спечелената титла заради обиди към жена му.

"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха съпругата ми – ще се видим, к*чи синове“, написа тогава той в Инстаграм.

След като разкри за инцидента, запалянковци на тима изпратиха букет цветя за жена му.

„Благодаря ви фенове на Левски за съобщенията в подкрепа и за подаръка, тя го оценява. Обичам ви, само Левски“, написа Сула в Инстаграм.