Фенове на Левски се извиниха чрез оригинален подарък на съпругата на Сула, халфът им благодари

  • 11 май 2026 | 15:33
Полузащитникът на Левски Мазир Сула благодари на “сините” фенове за жеста, който те направиха към неговата съпруга.

Сула бе ядосан на привърженици след празненствата за спечелената титла заради обиди към жена му.

"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха съпругата ми – ще се видим, к*чи синове“, написа тогава той в Инстаграм.

След като разкри за инцидента, запалянковци на тима изпратиха букет цветя за жена му.

„Благодаря ви фенове на Левски за съобщенията в подкрепа и за подаръка, тя го оценява. Обичам ви, само Левски“, написа Сула в Инстаграм.

"Сектор Г" поиска ПФЛ да пусне всички билети за "Васил Левски"

Започна кастингът за филма „Стоичков – Имало едно време в България“, търсят се 5000 души

Нападател поднови тренировки с Локомотив (Пловдив)

Левски доминира при най-добрите футболисти в България, Веласкес и Янев се борят за №1

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

Димитър Иванов: Да вземем точките

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

