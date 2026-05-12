Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) откриват финалите на Купата на Русия

Националът Симеон Николов и тимът на Локомотив (Новосибирск), който е актуален носител на Купата на Русия и бронзов медалист в Суперлигата нa страната, откриват Финалната шестица на надпреварата с двубой срещу Динамо-ЛО (Сосновий Бор). Срещата е днес (12 май) от 16:00 часа.

През сезона в първенството волейболистите на Пламен Константинов победиха съперника с 3:0 и 3:1 гейма. Иначе е с шест поредни успеха над този съперник.

Локомотив (Новосибирск) е в Група Б на турнира, заедно с вицешампиона Зенит (Казан) и Динамо-ЛО.

В Група А са шампионът Динамо (Москва), Зенит (Санкт-Петербург) и Белогорие (Белгород).

Първите два отбора от всяка група ще продължат към полуфиналите.

Четирите най-добри отбора от руския шампионат се класираха директно за финалния турнир. Белогорие и Динамо-ЛО спечелиха полуфиналните серии в надпреварата.

В другия мач Белогорие се изправя срещу шампиона Динамо, който е и домакин на надпреварата.