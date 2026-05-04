  Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мини Николов и Локомотив (Новосибирск) стартират срещу Динамо-ЛО във F6 на Купата на Русия

  • 4 май 2026 | 14:30
Шампионът на Русия Динамо (Москва) обяви официално календара за „Финалната шестица“ на Купата на Русия. Заключителният етап на турнира ще се проведе от 12 до 17 май в московската зала на улица „Василиса Кожина“.

Четирите най-добри отбора от руския шампионат се класираха директно за финалния турнир. Към тях се присъединиха Белогорие и Динамо-ЛО, които преминаха през няколко елиминационни кръга, за да си осигурят място сред най-добрите.

Пламен Константинов, Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с бронз в Русия

Форматът предвижда групова фаза, след която първите два отбора от всяка група ще продължат към полуфиналите. Настоящият носител на трофея е Локомотив (Новосибирск), който е воден за 10-и пореден сезон от Пламен Константинов, а в него играе националът Симеон Николов..

Владимир Алекно: Мони Николов изгражда Локомотив и ние не успяхме да му се противопоставим

Преди дни Локомотив спечели бронзовите медали в Суперлигата на Русия.

Пламен Константинов: Казвах на момчетата, че трябва да играят така, че дори когато губят, феновете да им ръкопляскат

Купа на Русия 2026. „Финална шестица“:

Група А: Динамо (Москва), Зенит (Санкт-Петербург), Белогорие (Белгород).

Група Б: Зенит (Казан), Локомотив (Новосибирск), Динамо-ЛО (Сосновий Бор).

12 май, вторник

16:00 Локомотив – Динамо-ЛО
19:00 Динамо – Белогорие

13 май, сряда

16:00 Зенит СПб – Белогорие
19:00 Зенит-Казан – Локомотив

14 май, четвъртък

16:00 Динамо-ЛО – Зенит-Казан
19:00 Динамо – Зенит СПб

16 май, събота

16:00 Полуфинал 1
19:00 Полуфинал 2

17 май, неделя

16:00 Мач за 3-то място
19:00 Финал

