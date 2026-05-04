Мини Николов и Локомотив (Новосибирск) стартират срещу Динамо-ЛО във F6 на Купата на Русия

Шампионът на Русия Динамо (Москва) обяви официално календара за „Финалната шестица“ на Купата на Русия. Заключителният етап на турнира ще се проведе от 12 до 17 май в московската зала на улица „Василиса Кожина“.
Четирите най-добри отбора от руския шампионат се класираха директно за финалния турнир. Към тях се присъединиха Белогорие и Динамо-ЛО, които преминаха през няколко елиминационни кръга, за да си осигурят място сред най-добрите.
Форматът предвижда групова фаза, след която първите два отбора от всяка група ще продължат към полуфиналите. Настоящият носител на трофея е Локомотив (Новосибирск), който е воден за 10-и пореден сезон от Пламен Константинов, а в него играе националът Симеон Николов..
Преди дни Локомотив спечели бронзовите медали в Суперлигата на Русия.
Купа на Русия 2026. „Финална шестица“:
Група А: Динамо (Москва), Зенит (Санкт-Петербург), Белогорие (Белгород).
Група Б: Зенит (Казан), Локомотив (Новосибирск), Динамо-ЛО (Сосновий Бор).
12 май, вторник
16:00 Локомотив – Динамо-ЛО
19:00 Динамо – Белогорие
13 май, сряда
16:00 Зенит СПб – Белогорие
19:00 Зенит-Казан – Локомотив
14 май, четвъртък
16:00 Динамо-ЛО – Зенит-Казан
19:00 Динамо – Зенит СПб
16 май, събота
16:00 Полуфинал 1
19:00 Полуфинал 2
17 май, неделя
16:00 Мач за 3-то място
19:00 Финал