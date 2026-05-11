Феновете на Локо (Пд) скочиха на ПФЛ, “червените” медии и сектор “Г” - казаха: Не желаем да бъдем въвлечени в шантаж

Феновете на Локомотив (Пловдив) от “Трибуна Бесика” излязоха с публикация на страницата си във “Фейсбук”, чрез която изказват своята позиция за разпределението на билетите за финала срещу ЦСКА. Те са категорични, че шантажът от ПФЛ, “червените” медии и деклараторите от сектор “Г” трябва да спре.

“С насмешка четем поредния жалък опит на ловешкото ГМО да ни засегне на тема бройка фенове. В тази връзка искаме да изясним няколко неща: Ние сме отбор и фенове от град Пловдив и сме горди от този факт. Ние нямаме фенове от всякакви знайни и незнайни села в България, които идват на два мача в годината за да се снимат на пълен стадион, а през останалото време да ходят по няколкостотин човека и да слушаме как играчите си говорят на терена.

Ясно е, че цска имат повече фенове, но това е финал за купата на България, на който на всичкото отгоре ние се водим домакини, но това не значи, че билетите трябва да се делят на този принцип. Във всяка нормална държава в един финал има равнопоставеност. Това не е състезание кой ще купи повече билети. Ние не желаем да бъдем въвличани в подобен комерсиален шантаж от страна на профилигата, обслужващите червени медии и деклараторите от сектор Г, които продължават да говорят за етноси, а забравят кой съвсем наскоро въртеше кючеци на едни сватби.

Призоваваме за вземане на адекватни решения за да не се нажежава още повече обстановката около този финал. Нещо, което нито БПФЛ нито полицията ще желаят!”, се казва в позицията на “смърфовете”.