“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

Днес около 10.00 часа ПФЛ пусна в онлайн продажба билетите за по-голямата част от сектор “Г” за финала Sesame Купа на България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА.

Феновете на “червените” можеха да купуват за блокове 37, 38, 39, 40, 41 и 42. В 11.30 часа абсолютно всички, около 8000-9000 пропуски бяха продадени. Това значи, че интересът към финала е огромен и не е изключено само публиката на ЦСКА да надхвърли 30 000, стига да получи въпросното количество билети.

Очаква се скоро организаторите да пуснат билети както за останалата част от сектор "Г" (б.а. лъвчетата), така и за секторите "А" и "В".