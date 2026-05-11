Щутгарт планира преговори за удължаване на договора на Ундав

Спортният директор на Щутгарт Фабиан Волгемут заяви, че очаква да проведе конкретни преговори с нападателя Дениз Ундав след края на сезона. Ундав има договор с носителя на Купата на Германия до юни 2027 година, като и двете страни проявяват интерес към нова сделка. Нападателят е голмайсторът номер 1 на Щутгарт в Бундеслигата с 19 попадения - само Хари Кейн от Байерн (Мюнхен) е отбелязал повече голове 33.

"На този етап от сезона основният ни фокус е естествено върху въпроси и цели, свързани с отбора. Предстоят ни два мача, които са от първостепенно значение за целия клуб“, каза Волгемут пред DPA. В събота Щутгарт се изправя срещу Айнтрахт Франкфурт за място в Шампионската лига през следващия сезон, а на 23 май ще се опита да защити Купата на Германия срещу Байерн Мюнхен.

📊 Deniz Undav has had a standout 2025/26 season for VfB Stuttgart. 🔥



⚽ Overall: 25 goals, 13 assists

🇩🇪 In the Bundesliga: 19 goals, 5 assists (2nd top scorer)



⏱️ Even more impressive: he achieved this after missing the first two months of the season due to injury 💪 pic.twitter.com/5jsVrdpHfn — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) May 10, 2026

"Водим добър диалог с Дениз и неговите представители. Очаквам, че ще можем да финализираме подробностите по този въпрос, както и по други въпроси след последния ни мач в Берлин“, добави Волгемут.

Снимки: Gettyimages