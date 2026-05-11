Ето какви суми може да спечели България във VNL 2026

  • 11 май 2026 | 17:24
  • 433
  • 1

Сериозни стимули очакват отборите във Волейболната лига на нациите тази година. Международната волейболна федерация (FIVB) определи страхотен награден фонд както за отборите, така и за състезателите с индивидуални награди.

Още по-хубавото е, че половете са равнопоставени - възнагражденията ще са еднакви, както за жените, така и за мъжете.

Например: победителят ще получи $1 000 000, а сребърният медалист - $500 000. $300 000 пък ще получи бронзовият медалист.

Останалите награди:

4-то място: $180 000

5-то място: $130 000

6-то място: $85 000

7-мо място: $65 000

8-мо място: $40 000

Volleyball World официално премахва Идеалния отбор на Волейболната лига на нациите (ВНЛ) от тази година.

Ще се връчват само индивидуални награди въз основа на класирането след края на груповата фаза.

Носителите на отличията ще получат и по $10 000.

• Най-добър реализатор — $10 000

• Най-добър нападател — $10 000

• Най-добър блокировач — $10 000

• Най-добър изпълнител на сервис — $10 000

• Най-добър разпределител — $10 000

• Най-добър защитник — $10 000

• Най-добър посрещач — $10 000.

Световният елит се събира в Индонезия

  • 11 май 2026 | 13:22
България завърши с две победи в Кипър

  • 11 май 2026 | 12:27
Представят първия в България турнир от световната верига по плажен волейбол Beach Pro Tour.

  • 11 май 2026 | 11:51
Двама национали ще играят заедно в шампионата на Гърция

  • 11 май 2026 | 10:34
Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски

  • 10 май 2026 | 20:46
Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

  • 10 май 2026 | 20:37
Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
Втора лига на живо: Лудогорец II поведе с 2:0, Симеон Мечев наказа "акулите"

  • 11 май 2026 | 18:40
Тръгна шампионският парад на Барселона (гледайте на живо)

  • 11 май 2026 | 17:37
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
