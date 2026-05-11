Ето какви суми може да спечели България във VNL 2026

Сериозни стимули очакват отборите във Волейболната лига на нациите тази година. Международната волейболна федерация (FIVB) определи страхотен награден фонд както за отборите, така и за състезателите с индивидуални награди.

Още по-хубавото е, че половете са равнопоставени - възнагражденията ще са еднакви, както за жените, така и за мъжете.

Например: победителят ще получи $1 000 000, а сребърният медалист - $500 000. $300 000 пък ще получи бронзовият медалист.

Останалите награди:

4-то място: $180 000

5-то място: $130 000

6-то място: $85 000

7-мо място: $65 000

8-мо място: $40 000

Volleyball World официално премахва Идеалния отбор на Волейболната лига на нациите (ВНЛ) от тази година.

Ще се връчват само индивидуални награди въз основа на класирането след края на груповата фаза.

Носителите на отличията ще получат и по $10 000.

• Най-добър реализатор — $10 000

• Най-добър нападател — $10 000

• Най-добър блокировач — $10 000

• Най-добър изпълнител на сервис — $10 000

• Най-добър разпределител — $10 000

• Най-добър защитник — $10 000

• Най-добър посрещач — $10 000.