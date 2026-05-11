Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

  • 11 май 2026 | 16:35
  • 656
  • 0
Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

Легендарният австралийски тенисист и шампион на US Open Мал Андерсън почина на 91-годишна възраст, обявиха от Тенис асоциацията на страната.

Андерсън ще остане в историческите книги като първия непоставен играч, който печели титлата на US Open. Това се случва през далечната 1957 година. По пътя към трона той отстранява трима фаворити, като през целия турнир губи само два сета.

Той печели още три титли от Големия шлем в надпреварата на двойки, а два пъти триумфира с националния отбор в Купа Дейвис.

След края на състезателната си кариера, Мал Андерсън остава в спорта и споделя опита си с млади играчи. Работил е и с прочутия Пат Рафтър.

"Много ме натъжи новината за смъртта на Мал. Той беше един от хората, които оформиха моя тенис от самото начало. Беше истинска легенда на играта, но по-важното е, че беше страхотен човек – скромен, щедър и винаги готов да помогне на по-младите играчи. Австралийският тенис загуби един от великаните, а мнозина от нас загубиха приятел и ментор", заяви бившият номер едно в света и шампион на US Open.

Тенис асоциацията на Австралия подчерта, че Мал Андерсън ще бъде запомнен не само с успехите си на корта, но и с огромния си принос в развитието на нови шампиони.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

  • 11 май 2026 | 12:35
  • 1250
  • 11
Сърцето на Ейса Гонсалес се къса от мъка

Сърцето на Ейса Гонсалес се къса от мъка

  • 11 май 2026 | 10:58
  • 12446
  • 2
Илиян Радулов стана шампион на турнир в Испания със седем поредни победи

Илиян Радулов стана шампион на турнир в Испания със седем поредни победи

  • 11 май 2026 | 10:13
  • 550
  • 1
Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

  • 11 май 2026 | 10:10
  • 3832
  • 5
Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

  • 11 май 2026 | 01:25
  • 888
  • 0
Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

  • 10 май 2026 | 23:27
  • 1229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 5770
  • 64
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 19687
  • 193
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 9563
  • 12
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 33893
  • 96
Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

  • 11 май 2026 | 14:17
  • 4679
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 13943
  • 19