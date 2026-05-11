Светът на тениса скърби: Отиде си 4-кратен шампион от Големия шлем

Легендарният австралийски тенисист и шампион на US Open Мал Андерсън почина на 91-годишна възраст, обявиха от Тенис асоциацията на страната.
Андерсън ще остане в историческите книги като първия непоставен играч, който печели титлата на US Open. Това се случва през далечната 1957 година. По пътя към трона той отстранява трима фаворити, като през целия турнир губи само два сета.
Той печели още три титли от Големия шлем в надпреварата на двойки, а два пъти триумфира с националния отбор в Купа Дейвис.
След края на състезателната си кариера, Мал Андерсън остава в спорта и споделя опита си с млади играчи. Работил е и с прочутия Пат Рафтър.
"Много ме натъжи новината за смъртта на Мал. Той беше един от хората, които оформиха моя тенис от самото начало. Беше истинска легенда на играта, но по-важното е, че беше страхотен човек – скромен, щедър и винаги готов да помогне на по-младите играчи. Австралийският тенис загуби един от великаните, а мнозина от нас загубиха приятел и ментор", заяви бившият номер едно в света и шампион на US Open.
Тенис асоциацията на Австралия подчерта, че Мал Андерсън ще бъде запомнен не само с успехите си на корта, но и с огромния си принос в развитието на нови шампиони.