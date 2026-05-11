Серхио Перес посочи големия проблем, който Кадилак трябва да реши

Пилотът на Кадилак Серхио Перес каза кой е големият проблем, който американският тим трябва да реши, ако иска да продължи да прогресира във Формула 1.

Кадилак дебютира в световния шампионат в началото на годината, но за момента дори не може да се доближи до зоната на точките. Американският екип е един от двата, който все още има нулев актив заедно с Астън Мартин.

Отборът на Кадилак направи първите по-сериозни промени по своя автомобил в Маями, но и те не помогнаха на Перес и Валтери Ботас да се доближат до точки. Всъщност състезанието във Флорида беше първото, в което и двете коли на Кадилак бяха зад тези на Астън Мартин на старта, а в самата надпревара Фернандо Алонсо победи Перес в битката за 15-то място.

Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

„Просто имахме голяма деградация, мисля, че износвахме гумите прекалено много. Избрахме твърдите гуми, но май трябваше да заложим на меките, така че това е нещо, което трябва да анализираме. В същото време трябва да разберем пакета ни по-добре, това ще е ключово в Канада.



„Трябва да го разберем, за да намерим по-добри решения, а нямаме много време. Според мен едно от краткосрочните неща, които трябва да решим, е деградацията. Имаме идеи как да се случи това, ще трябва да съберем всички групи от хора заедно, това ще е най-натоварващото през следващите седмици“, каза Перес.

