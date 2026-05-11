Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Серхио Перес посочи големия проблем, който Кадилак трябва да реши

Серхио Перес посочи големия проблем, който Кадилак трябва да реши

  • 11 май 2026 | 15:57
  • 394
  • 0

Пилотът на Кадилак Серхио Перес каза кой е големият проблем, който американският тим трябва да реши, ако иска да продължи да прогресира във Формула 1.

Кадилак дебютира в световния шампионат в началото на годината, но за момента дори не може да се доближи до зоната на точките. Американският екип е един от двата, който все още има нулев актив заедно с Астън Мартин.

Отборът на Кадилак направи първите по-сериозни промени по своя автомобил в Маями, но и те не помогнаха на Перес и Валтери Ботас да се доближат до точки. Всъщност състезанието във Флорида беше първото, в което и двете коли на Кадилак бяха зад тези на Астън Мартин на старта, а в самата надпревара Фернандо Алонсо победи Перес в битката за 15-то място.

Перес коментира битката си с Алонсо в Маями
Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

„Просто имахме голяма деградация, мисля, че износвахме гумите прекалено много. Избрахме твърдите гуми, но май трябваше да заложим на меките, така че това е нещо, което трябва да анализираме. В същото време трябва да разберем пакета ни по-добре, това ще е ключово в Канада.

„Трябва да го разберем, за да намерим по-добри решения, а нямаме много време. Според мен едно от краткосрочните неща, които трябва да решим, е деградацията. Имаме идеи как да се случи това, ще трябва да съберем всички групи от хора заедно, това ще е най-натоварващото през следващите седмици“, каза Перес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

  • 11 май 2026 | 13:18
  • 4119
  • 0
Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

  • 10 май 2026 | 21:32
  • 2262
  • 0
Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

  • 10 май 2026 | 19:44
  • 924
  • 0
Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано“

Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано“

  • 10 май 2026 | 18:19
  • 9848
  • 4
Успешната двойна операция за Марк Маркес

Успешната двойна операция за Марк Маркес

  • 10 май 2026 | 17:42
  • 3183
  • 1
Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"

  • 10 май 2026 | 17:18
  • 1212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 5752
  • 64
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 19671
  • 193
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 9532
  • 12
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 33857
  • 96
Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

  • 11 май 2026 | 14:17
  • 4648
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 13925
  • 19