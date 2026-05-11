Александър Волков разкри, че се страхува от битка за титлата

Александър Волков говори пред журналисти на пресконференция след победата си с единодушно съдийско решение над Уалдо Кортес-Акоста в събота в Нюарк, Ню Джърси. Руският боец надделя над Кортес-Акоста в основната карта на събитието, проведено в "Prudential Center". С тази победа 37-годишният Волков (40-11 MMA, 14-5 UFC) записа втори пореден успех и отново се позиционира сред претендентите за титлата.

Волков сподели, че е трябвало да бъде изключително предпазлив срещу Кортес-Акоста, тъй като все още не е забравил загубата си от Дерик Люис, когато водеше в картите на съдиите, но беше нокаутиран в последните секунди. Изглежда, че и никой друг не му позволява да забрави този момент.

„Може би не беше толкова впечатляващо, но Уалдо е адски корав копелдак“, заяви Волков на пресконференцията след мача. „Никой не може да го довърши. Съборих го във втория рунд, но той беше много точен с ударите си. Научих си урока през 2018 г., когато Дерик Люис направи същото и ме хвана в самия край на битката. Всички ми напомнят за това отново и отново, всеки път щом ме видят. Така че знам този урок много добре. С тези корави копелета, които могат да нанасят нокаутиращи удари във всяка минута от мача, е по-добре да си много прецизен и просто да му нанесеш много щети.“

Люис е един от само двамата бойци, които са побеждавали Волков с нокаут, и руснакът призна, че този спомен изплува в съзнанието му по време на битка.

„Всеки път имам ретроспекции“, каза той. „Просто си повтарям: „Бъди концентриран, бъди точен до края – движи се, не се отпускай, не си мисли, че можеш да го победиш.“

Въпреки че Волков отново е в полезрението за титлата в тежка категория, той не е сигурен какво мисли по въпроса. Следващия месец ще бъде излъчен временен шампион в двубоя между Сирил Ган и бившия шампион в средна и полутежка категория Алекс Перейра. Ако Перейра спечели, той ще влезе в историята като първия боец на UFC с титли в три различни дивизии. Но независимо от победителя, шампионът Том Аспинал вече ги очаква.

Това означава, че обединителен мач може да се състои далеч в бъдещето, а ако Волков реши да чака, със сигурност ще пропусне ключови възможности за битки в късния етап на кариерата си. Както се оказа обаче, той призна, че всъщност се страхува от разговорите за шампионски двубой.

„Честно казано, толкова ме е страх да се бия за титлата“, каза Волков. „(Кортес-Акоста) е толкова голям, толкова огромен, толкова талантлив. Честно казано, не знам какво правя тук в топ две. Толкова е трудно да си там... Днес бях в стаята си. Не исках да излизам. Скрих се в гардероба и треньорът не можеше да ме намери. Почти изпуснах автобуса за залата. Така че не знам какво ще правя, когато се бия за титла. Не знам защо ви казвам това. Бях толкова смел след победата, но сега малко се успокоих. Не знам защо го направих.“