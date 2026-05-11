Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Капитанът на Съндърланд заяви, че отборът трябва да е горд от това, което постигна през този сезон. Като новаци "черните котки" започнаха кампанията с цел да запазят мястото си в елита, но се представиха далеч над очакванията. В момента те са 12-и, но ощи имат малки шансове да се класират за евротурнирите.

След нулевото равенство с Манчестър Юнайтед през уикенда Джака бе попитан дали Съндърланд има проблеми с отбелязването на голове, а той отговори: "Не е ли достатъчно да спечелиш 48 точки? Не забравайте от къде тръгнахме.

Изискаванията отвън са големи, но ние изискаме от себе си да вкарваме и да не допускаме голове. Това е първият ни сезон заедно с много нови играчи. Трябва време, така че просто трябва да сме горди от това, което правим в момента, защото правим страхотен сезон. Целта беше да оцелеем, да спечелим възможно най-много точки и да видим къде ще сме в края".

