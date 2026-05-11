Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Капитанът на Съндърланд заяви, че отборът трябва да е горд от това, което постигна през този сезон. Като новаци "черните котки" започнаха кампанията с цел да запазят мястото си в елита, но се представиха далеч над очакванията. В момента те са 12-и, но ощи имат малки шансове да се класират за евротурнирите.

След нулевото равенство с Манчестър Юнайтед през уикенда Джака бе попитан дали Съндърланд има проблеми с отбелязването на голове, а той отговори: "Не е ли достатъчно да спечелиш 48 точки? Не забравайте от къде тръгнахме.

Sunderland captain Granit Xhaka says they "should be proud" of what they have achieved this season as the primary aim was to just stay up.



Following Saturday's goalless draw against Manchester United, there has been a lot of media talk around the Black Cats lack of a clinical…

Изискаванията отвън са големи, но ние изискаме от себе си да вкарваме и да не допускаме голове. Това е първият ни сезон заедно с много нови играчи. Трябва време, така че просто трябва да сме горди от това, което правим в момента, защото правим страхотен сезон. Целта беше да оцелеем, да спечелим възможно най-много точки и да видим къде ще сме в края".

Снимки: Gettyimages