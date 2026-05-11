Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

  • 11 май 2026 | 12:35
  • 543
  • 5
Елина Свитолина е разочарована от решението на МОК за Беларус

Украинската тенисистка Елина Свитолина е разочарована от решението на Международния олимпийски комитет (МОК) да позволи на беларуските атлети отново да се състезават под своя национален флаг, докато войната на Русия срещу родината ѝ продължава.

През февруари 2022 година МОК отправи препоръка руските и беларуските спортисти да бъдат отстранени от съревнования след руската инвазия в Украйна, подкрепяна от Беларус, където многократно са били разположени руски военни и техника. През март 2023-а организацията разреши на атлетите от тези страни да бъдат допуснати до състезания с неутрален статут, но това решение се отнасяше само за индивидуални надпревари.

През миналата седмица обаче Изпълкомът на МОК излезе с позиция да бъдат премахнати всички ограничения за беларуските спортисти, участващи в международни състезания.

Свитолина, която продължава да бойкотира традицията на ръкостискане след мачовете си срещу руски и беларуски опонентки, заяви, че решението е трудно за приемане с оглед на продължаващия конфликт.

„Ракетите все още летят към Украйна. Тези две държави все още се смятат за агресори. За нас това е много тъжно и болезнено да видим, че това дори се обмисля, че говорят за това. Това е тежка тема. Имам много за казване. Мисля, че сега не е най-добрият момент. Със сигурност не подкрепям преговорите“, заяви украинката пред медиите на силния турнир по тенис в Рим, цитирана от агенция Ройтерс.

Въпреки че са отстранени от отборни надпревари, руските и беларуските тенисисти имат право да участват в професионалния тур под неутрален флаг.

Според Международната тенис федерация решението на МОК не променя позицията ѝ спрямо беларуската и руската федерация, но членството на Беларус все пак ще бъде преразгледано на годишното общо събрание през октомври.

През миналата седмица водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка, която е от Беларус, каза, че се надява ръководните органи на тениса да им „върнат флага“.

Следвай ни:

Още от Тенис

Сърцето на Ейса Гонсалес се къса от мъка

Сърцето на Ейса Гонсалес се къса от мъка

  • 11 май 2026 | 10:58
  • 9494
  • 2
Илиян Радулов стана шампион на турнир в Испания със седем поредни победи

Илиян Радулов стана шампион на турнир в Испания със седем поредни победи

  • 11 май 2026 | 10:13
  • 440
  • 0
Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

Григор Димитров ще започне срещу квалификант на "Чалънджър" в Бордо

  • 11 май 2026 | 10:10
  • 2926
  • 3
Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

Швьонтек и Осака си уредиха среща в четвъртия кръг в Рим

  • 11 май 2026 | 01:25
  • 857
  • 0
Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

Зверев отново се справи с Блокс и на "Мастърс"-а в Рим

  • 10 май 2026 | 23:27
  • 1182
  • 0
Димитър Кузманов продължава напред в квалификациите в Загреб

Димитър Кузманов продължава напред в квалификациите в Загреб

  • 10 май 2026 | 20:32
  • 898
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 11345
  • 92
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 21728
  • 69
Левски доминира при най-добрите футболисти в България, Веласкес и Янев се борят за №1

Левски доминира при най-добрите футболисти в България, Веласкес и Янев се борят за №1

  • 11 май 2026 | 12:30
  • 4422
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 8758
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 79876
  • 599
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 61998
  • 244