Радостин Станев: Славия играе феърплей

  • 11 май 2026 | 11:15
  • 482
  • 0

Треньорът на вратарите на Славия Радостин Станев бе доста емоционален след края на срещата между Спартак и Славия. Юношата на Спартак изрази силното си желание родният му клуб да остане в елита, като същевременно показа разочарование от твърденията и слуховете за уговорени мачове:

„Много писания и думи се изказаха, че в края на шампионата и по време на плейофите отборите, които са си осигурили място в efbet Лига, ще раздават точки. Славия от началото на тези срещи играе феърплей. Същото мога да кажа за Локомотив София и Ботев Враца. Като пример ще посоча Локомотив София, който спечели с 3:0 като гост на Добруджа – отбор, който се бори за оставане.

Тези твърдения за уредени мачове и че някой отбор ще помогне на другия са просто нелепи – абсолютни глупости. Те не са в полза на футбола и реално отблъскват хората от трибуните. Първенството е интересно, а резултатите са непредвидими. Ние сме професионалисти и си вършим работата на 100%.

Що се касае до Спартак – това е стойностен и добър отбор. Желая на моя роден клуб да остане в елита, там, където му е мястото. Те загубиха ценни точки у дома в последните минути срещу Локомотив София, ЦСКА 1948 и Добруджа, което повлия на класирането им в момента.

За Славия мога да кажа, че до края ще се опитаме да вземем максимален брой точки. Имаме доста млади и перспективни играчи, които искаме да развиваме – това е и политиката на клуба.“

/Пламен Трендафилов/

Георги Илиев: Жалко е, че не отбелязахме гол

  • 10 май 2026 | 21:30
Урибе: Ако зависи от резултатите, Берое ще остане в efbet Лига

  • 10 май 2026 | 21:26
Артур Мота: Концентрацията на отбора беше на високо ниво

  • 10 май 2026 | 21:19
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
Хебър превзе Велико Търново

  • 10 май 2026 | 21:01
Стоичков: На моменти губим концентрация

  • 10 май 2026 | 18:58
"Червена" истерия: изкупиха билетите за сектор "Г"

  • 11 май 2026 | 12:03
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите"

  • 10 май 2026 | 23:45
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
