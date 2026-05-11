Радостин Станев: Славия играе феърплей

Треньорът на вратарите на Славия Радостин Станев бе доста емоционален след края на срещата между Спартак и Славия. Юношата на Спартак изрази силното си желание родният му клуб да остане в елита, като същевременно показа разочарование от твърденията и слуховете за уговорени мачове:

„Много писания и думи се изказаха, че в края на шампионата и по време на плейофите отборите, които са си осигурили място в efbet Лига, ще раздават точки. Славия от началото на тези срещи играе феърплей. Същото мога да кажа за Локомотив София и Ботев Враца. Като пример ще посоча Локомотив София, който спечели с 3:0 като гост на Добруджа – отбор, който се бори за оставане.

Тези твърдения за уредени мачове и че някой отбор ще помогне на другия са просто нелепи – абсолютни глупости. Те не са в полза на футбола и реално отблъскват хората от трибуните. Първенството е интересно, а резултатите са непредвидими. Ние сме професионалисти и си вършим работата на 100%.

Що се касае до Спартак – това е стойностен и добър отбор. Желая на моя роден клуб да остане в елита, там, където му е мястото. Те загубиха ценни точки у дома в последните минути срещу Локомотив София, ЦСКА 1948 и Добруджа, което повлия на класирането им в момента.

За Славия мога да кажа, че до края ще се опитаме да вземем максимален брой точки. Имаме доста млади и перспективни играчи, които искаме да развиваме – това е и политиката на клуба.“

/Пламен Трендафилов/