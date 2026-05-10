Георги Илиев: Жалко е, че не отбелязахме гол

Помощник-треньорът на Добруджа Георги Илиев говори след поражението на тима с 0:1 от Берое в сблъсък от efbet Лига.

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

"Не отбелязваме ситуациите, които имаме. През първата част изиграхме най-доброто полувреме, което съм виждал. Липсва ни последният пас. През първото полувреме владеехме инициативата. От статично положение в атака, се получи контра. Елементарна грешка, от която ни вкараха гола. Жалко е, че не отбелязахме гол.



Ние сме длъжни да даваме максимума. Това е нашата работа. Ще се борим до края. Трябва да опитаме да вземем максимума в следващите три мача", заяви Илиев.