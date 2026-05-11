Дъкс победиха Голдън Найтс в четвъртия мач и изравниха серията

Кътър Готие направи три асистенции за Анахайм Майти Дъгс при победата с 4:3 срещу Вегас Голдън Найтс в четвъртия мач от серията им от втория кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.

С този успех Патоците изравните резултата в серията на 2-2 преди петия мач във вторник вечерта.

Бекет Сенеки и Алекс Килърн записаха по гол и асистенция, Микаел Гранлунд и Иън Муур също бяха точни за Дъкс.

Вратарят Лукс Достал направи 18 спасявания.

Павел Дорофейев, Брет Хадън и Томаш Хертл вкараха попаденията за Златните рицари, а стражът им парира 19 удара на съперника.

Power play goal for Anaheim!



Scored by Alex Killorn with 02:02 remaining in the 2nd period.



Assisted by Cutter Gauthier and Beckett Sennecke.



Anaheim: 3

Vegas: 2#VGKvsANA #FlyTogether #ForgedInGold pic.twitter.com/iktPkeQCjZ — NHL Goals (@nhl_goal_bot) May 11, 2026

Вегас игра без капитана си Марк Стоун, който отсъстваше поради контузия, накарала го да пропусне втория и третия период на третия мач.