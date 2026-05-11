Дъкс победиха Голдън Найтс в четвъртия мач и изравниха серията

Кътър Готие направи три асистенции за Анахайм Майти Дъгс при победата с 4:3 срещу Вегас Голдън Найтс в четвъртия мач от серията им от втория кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.
С този успех Патоците изравните резултата в серията на 2-2 преди петия мач във вторник вечерта.
Бекет Сенеки и Алекс Килърн записаха по гол и асистенция, Микаел Гранлунд и Иън Муур също бяха точни за Дъкс.
Вратарят Лукс Достал направи 18 спасявания.
Павел Дорофейев, Брет Хадън и Томаш Хертл вкараха попаденията за Златните рицари, а стражът им парира 19 удара на съперника.
Вегас игра без капитана си Марк Стоун, който отсъстваше поради контузия, накарала го да пропусне втория и третия период на третия мач.