  • 11 май 2026 | 09:06
Дъкс победиха Голдън Найтс в четвъртия мач и изравниха серията

Кътър Готие направи три асистенции за Анахайм Майти Дъгс при победата с 4:3 срещу Вегас Голдън Найтс в четвъртия мач от серията им от втория кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.

С този успех Патоците изравните резултата в серията на 2-2 преди петия мач във вторник вечерта.

Бекет Сенеки и Алекс Килърн записаха по гол и асистенция, Микаел Гранлунд и Иън Муур също бяха точни за Дъкс.

Вратарят Лукс Достал направи 18 спасявания.

Павел Дорофейев, Брет Хадън и Томаш Хертл вкараха попаденията за Златните рицари, а стражът им парира 19 удара на съперника.

Вегас игра без капитана си Марк Стоун, който отсъстваше поради контузия, накарала го да пропусне втория и третия период на третия мач.

