Монреал отнесе Бъфало и взе преднина в полуфиналите на Изток в НХЛ

Коул Кофийлд се разписа за първи път от пет мача при успеха на Монреал Канейдиънс с 6:2 срещу Бъфало Сейбърс в мач плейофите на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Хабс поведоха с 2-1 успеха след първото си домакинство в полуфиналите на Източната конференция.

Кофийлд записа и асистенция към попадението си, с което преодоля започналата в първия рунд на плейофите голова суша. Той наниза цели 51 през редовния сезон, а днес бе точен за 2:1 при числено предимство в началото на втората третина.

Алекс Нюхуук се разписа два пъти, а Юрай Славковски, Закари Болдук и Кърби Дак вкараха останалите голове за канадците.

Тейг Тюомпсън и Расмус Далин единствени преодоляха Якуб Добеш, който завърши с 26 спасявания. Ялекс Лайън отговори с 31 на вратата на Сейбърс.