Оксер спечели битката за оцеляване с Ница

Оксер спечели една от най-важните си победи през сезона в Лига 1, след като се наложи с 2:1 над прекия си съперник за оставане в елита Ница. Този успех извади "дипломатите" извън опасната зона и прати тима от Лазурния бряг там.

Началото на мача не предвещаваше такъв развой, тъй като Ница откри резултата още в 9-ата минута. Мохамед-Али Шо бе изведен в наказателното поле, ударът му бе блокиран, но топката попадна в Софиан Диоп, който порази вратата за 0:1.

Оксер обаче изравни в 27-ата минута. Защитник не изчисти добре едно центриране по земя и прати топката в краката на Секу Мара, който от движение стреля във вратата за 1:1.

Домакините направиха и пълен обрат в 70-ата минута, когато Ласин Синайоко успя да преодолее вратаря на съперника с удар в близкия ъгъл.

След този мач двата тима са с равни точки - по 31. Оксер обаче излезе на 15-ото място, докато Ница вече е 16-и, а причината за това е по-добрата голова разлика на "дипломатите".

Следвай ни:

Снимки: Imago