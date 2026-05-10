Арангелов: Нормално е да има разочарование, когато не побеждаваме

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов говори след равенството на своя тим с Ботев (Враца). Двата тима не се победиха и завършиха 1:1.

“Проспахме едно центриране, не успяхме да се ориентираме и така допуснахме гол. Като цяло стояхме добре на терена, старахме се да изграждаме нашите атаки, до голяма степен се получаваше. Хвърлиха доста усилия момчетата, гледаме напред. Щом не сме спечелили, нормално да има разочарование.

Ние сме опрени до стената, всеки един мач излизаме на максимални обороти. Стараем се да показваме добра игра и да се преборим до края на първенството.

Това ни е целта - да имаме повече присъствие в наказателното поле. Имахме доста ситуации, когато нямахме достатъчно присъствие там. Завършващото подаване и удар не моменти ни липсваха, но ще се коригират.

Мисля, че отборът е подготвен добре. И тактически, и физически влизаме добре”, заяви Арангелов.