Ивайло Станчев: Рутинна победа преди битката с шампиона

Черноморец (Балчик) затвърди лидерската си позиция с 2:0 над гостуващия му Спартак II (Варна). Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Ивайло Станчев, треньор на лидера коментира пред клубния сайт.

„Рутинна победа. Доволен съм от начина, по който влязохме в мача и от това, че до средата на първата част успяхме да решим двубоя с два гола. След това малко намалихме оборотите, но контролирахме напълно събитията на терена до самия край. В сряда ни очаква много тежък двубой като гост на шампиона и започваме да се готвим за него“.