Неймар със специално съобщение към играч на Локомотив (Пд)

Бразилската суперзвезда Неймар пожела на футболиста на Локомотив (Пловдив) Енцо Еспиноса бързо възстановяване. Защитникът на "смърфовете" лекува контузия, след като преди два месеца се подложи на операция заради скъсан менискус и частично скъсана предна кръстна връзка.
Защитник на Локо (Пд) претърпя успешна операция
"Здравей, Енцо! Благодаря ти от сърце за обичта и подкрепата. Пожелавам ти много сила, кураж и бързо възстановяване от контузията! Изпращам ти огромна прегръдка!", се обърна Неймар към Еспиноса в специално видео, разпространено от "черно-белия" клуб.