  С победна точка на Кристиан Титрийски Хавай се класира за финала в NCAA

С победна точка на Кристиан Титрийски Хавай се класира за финала в NCAA

  • 10 май 2026 | 13:21
  • 1673
  • 0

Юношата на Левски София Кристиан Титрийски изведе своя Хавай до финала на колежанското първенството в САЩ.

В полуфиналната битка в Лос Анджелис срещу вече детронирания шампион Лонг Бийч навършилият преди 4 дни 21 години диагонал реализира последната точка за успеха с 3:1 (25:15, 18:25, 25:21, 25:22).

В понеделник Титрийски и съотборниците му ще спорят за трофея, който Хавай не е печелил от 2022 г., срещу Ървайн.

Кристиан бе най-резултатен за победата с 19 т. (2 аса, 3 блока). С нея „Хавай“ взе реванш за загубата от Лонг Бийч във финала на конференцията Big West преди 2 седмици.

Миналата година Лонг Бийч стана шампион с три „сини“ момчета в състава си – Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков. Първият бе избран за №1 на сезона. Сега в тима е само Къндев, който се възстановява от травма.

