Световните вицешампиони Венислав Антов и Дамян Колев ще участват в награждаването в спортна зала „Левски София“

„Левски“ победи ЦСКА с 3:0 гейма в дербито при момчетата от четвъртото издание на волейболния турнир „А1 Звезди на бъдещето до 14 г.“. След 2:0 гейма „сините“ изоставаха 13:15 точки в третия, но направиха изключителна серия от 8 поредни точки до 21:15, след което спечелиха с 3:0.

„Левски“ записа три чисти победи в първите три кръга, след като надви също „Металург“ (Перник) и „Родопа“ (Смолян). Също с три успеха по 3:0 гейма са и момчетата на „Ботев“ (Ихтиман), спечелили срещу ЦСКА, „Арда“ и „Металург“.

В четвъртия кръг „Левски“ посреща „Арда“, а „Ботев“ (Ихтиман) играе с „Родопа“. А в последния кръг лидерите във временното класиране ще се изправят един срещу друг в пряк спор за шампионската купа.

„Левски“ записа три победи с по 3:0 в първите три кръга и при момичетата – над ВАСК, „Любо Ганев Автосвят“ и „Бдин“. „Любо Ганев Автосвят“ стартира с престижен успех с 2:1 гейма над „Марица“, след което би и ВАСК с 3:0. „Марица“ има две победи с по 3:0 над ЦСКА и „Бдин“ освен спечеления гейм в третия си мач и засега е на второ място. Момичетата на ЦСКА победиха ВАСК и „Бдин“ с по 3:0. Последният ден от турнира при момичетата включа дербита „Левски“ - ЦСКА и „Левски“ - „Марица“, както и „Любо Ганев Автосвят“ - ЦСКА.

Световните вицешампиони с националния отбор на България по волейбол за мъже Венислав Антов и Дамян Колев ще връчат медалите по време на официалната церемония по награждаването в неделя (10 май) от 16:30 часа в спортна зала „Левски София“.

След като за пет години превърна международния турнир в по-голямата възрастова група до 16 г. в едно от най-желаните състезания за отбори от най-добрите волейболни нации в Европа, „Левски София“ организира четвъртото „българско“ издание за по-малките волейболисти у нас – до 14 г. Участват 12 отбора – по 6 при момчетата и при момичетата.

Участниците при момчетата са „Левски“, ЦСКА, „Арда“ (Кърджали), „Родопа“ (Смолян), „Металург“ (Перник) и „Ботев“ (Ихтиман).

Участниците при момичетата са „Левски“, ЦСКА, „Марица“, ВАСК, „Любо Ганев – Автосвят“ (Русе) и „Бдин“ (Видин).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИТЕ ТРИ КРЪГА

МОМЧЕТА

“Левски“ - ЦСКА 3:0

„Родопа“ (Смолян) - „Металург“ (Перник) 1:2

„Ботев“ (Ихтиман) - „Арда“ 3:0

„Левски“ - „Металург“ (Перник) 3:0

„Ботев“ (Ихтиман) - ЦСКА 3:0

„Арда“ - „Родопа“ (Смолян) 3:0

„Левски“ - „Родопа“ (Смолян) 3:0

ЦСКА - „Арда“ 3:0

„Металург“ (Перник) - „Ботев“ (Ихтиман) 0:3

МОМИЧЕТА

ЦСКА - „Марица“ 0:3

„Левски“ - „Бдин“ 3:0

ВАСК - „Любо Ганев Автосвят“ 0:3

ЦСКА – ВАСК 3:0

„Левски“ - „Любо Ганев Автосвят“ 3:0

„Бдин“ - „Марица“ 0:3

„Любо Ганев Автосвят“ - „Марица“ 2:1

„Левски“ - ВАСК 3:0

„Бдин“ - ЦСКА 0:3