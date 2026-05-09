Треньорът на Швьонтек разкъса ахилес заради бас за 100 евро

Новият треньор на Ига Швьонтек - Франсиско Ройг, получи разкъсване на ахилесово сухожилие по време на промоционално събитие на площад „Пиаца дел Пополо“ в Рим, за залог от 100 евро, предаде Ройтерс.

58-годишният Ройг, който е тренирал играчи като Рафаел Надал и Ема Ръдукану, се контузи, докато се разтягаше за воле по време на тренировка на един от емблематичните площади на Рим. "Да, нараних ахилесовия мускул на треньора си", каза четвъртата поставена в турнира Швьонтек пред репортери, след като победи Кейти МакНали в първия си мач на Откритото първенство на Италия в петък. "По принцип имаме тренировка на "Пиаца дел Пополо". Трябваше да е тренировка на живо. Направихме залог за 100 евро. Водех с 5:4 и вече имах мачбол. Той направи крачка и скъса ахилесовия си мускул. Това се случи в събота. Във вторник вече беше опериран във Варшава. Донякъде се погрижихме за него“, разказа полякинята.

Швьонтек загуби преднина, след което си върна контрола и продължава напред в Рим

Ройг, който пое поста треньор на Швьонтек миналия месец, след като тя се раздели с Вим Фисете, показа забележително самообладание въпреки сериозната контузия, заблуждавайки както Швьонтек, така и зрителите. "Щях да се разплача, щях да направя такава драма. Лицето му беше нормално", добави Швьонтек. "В началото си мислех, че се шегува. Моят партньор също си помисли, че се шегува“, добави тя.

Испанският треньор отлетя обратно до Полша за операция, но пропусна само една тренировка и се върна в Рим за началото на турнира, носейки гипс на крака си и придвижвайки се с патерици. "Той наистина искаше да се върне, а не да си взема почивка", каза Швьонтек. "Наистина оценявам, че е тук, защото със сигурност не му е лесно", завърши тя.

Снимки: Gettyimages