Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Треньорът на Швьонтек разкъса ахилес заради бас за 100 евро

Треньорът на Швьонтек разкъса ахилес заради бас за 100 евро

  • 9 май 2026 | 14:23
  • 361
  • 0
Треньорът на Швьонтек разкъса ахилес заради бас за 100 евро

Новият треньор на Ига Швьонтек - Франсиско Ройг, получи разкъсване на ахилесово сухожилие по време на промоционално събитие на площад „Пиаца дел Пополо“ в Рим, за залог от 100 евро, предаде Ройтерс.

58-годишният Ройг, който е тренирал играчи като Рафаел Надал и Ема Ръдукану, се контузи, докато се разтягаше за воле по време на тренировка на един от емблематичните площади на Рим. "Да, нараних ахилесовия мускул на треньора си", каза четвъртата поставена в турнира Швьонтек пред репортери, след като победи Кейти МакНали в първия си мач на Откритото първенство на Италия в петък. "По принцип имаме тренировка на "Пиаца дел Пополо". Трябваше да е тренировка на живо. Направихме залог за 100 евро. Водех с 5:4 и вече имах мачбол. Той направи крачка и скъса ахилесовия си мускул. Това се случи в събота. Във вторник вече беше опериран във Варшава. Донякъде се погрижихме за него“, разказа полякинята.

Швьонтек загуби преднина, след което си върна контрола и продължава напред в Рим
Швьонтек загуби преднина, след което си върна контрола и продължава напред в Рим

Ройг, който пое поста треньор на Швьонтек миналия месец, след като тя се раздели с Вим Фисете, показа забележително самообладание въпреки сериозната контузия, заблуждавайки както Швьонтек, така и зрителите. "Щях да се разплача, щях да направя такава драма. Лицето му беше нормално", добави Швьонтек. "В началото си мислех, че се шегува. Моят партньор също си помисли, че се шегува“, добави тя.

Испанският треньор отлетя обратно до Полша за операция, но пропусна само една тренировка и се върна в Рим за началото на турнира, носейки гипс на крака си и придвижвайки се с патерици. "Той наистина искаше да се върне, а не да си взема почивка", каза Швьонтек. "Наистина оценявам, че е тук, защото със сигурност не му е лесно", завърши тя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Нестеров завоюва осма титла в кариерата си от турнирите на ITF

Нестеров завоюва осма титла в кариерата си от турнирите на ITF

  • 9 май 2026 | 13:14
  • 1869
  • 0
Медеведев продължава към третия кръг в Рим след отказване на Томаш Махач

Медеведев продължава към третия кръг в Рим след отказване на Томаш Махач

  • 9 май 2026 | 12:58
  • 361
  • 0
Рибакина, Пегула и Осака се класираха за третия кръг в Рим

Рибакина, Пегула и Осака се класираха за третия кръг в Рим

  • 9 май 2026 | 12:51
  • 350
  • 0
Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

  • 9 май 2026 | 03:16
  • 6427
  • 4
Хърватски младок шокира Джокович в Рим

Хърватски младок шокира Джокович в Рим

  • 9 май 2026 | 03:10
  • 2204
  • 0
Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

  • 8 май 2026 | 17:12
  • 568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

Монтана 2:2 Локомотив (Сф), гостите изравниха

  • 9 май 2026 | 15:06
  • 5325
  • 22
11-те на Черно море и Ботев (Пд)

11-те на Черно море и Ботев (Пд)

  • 9 май 2026 | 15:21
  • 657
  • 0
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 18431
  • 212
Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

Ливърпул 1:1 Челси, Енцо Фернандес изравни

  • 9 май 2026 | 13:31
  • 4240
  • 13
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 21151
  • 22
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 10616
  • 26