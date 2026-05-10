Испанец е в болница след падането на Джиро д'Италия

  • 10 май 2026 | 10:43
Испанският колоездач Марк Солер от отбора на Обединените арабски емирства е бил настанен в болница "Пирогов".

От медицинското заведение излязоха с офоциално съобщение, в което се казва, 32-годишен състезател е настанен в травматологията в стабилно състояния.

"Късно снощи в университетската спешна болница " Н. И. Пирогов" беше транспортиран пострадалият участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия.

32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние", пише в информацията от болницата.

Сред пострадалите при вчерашното падане 23 километра преди края на етапа от Бургас до Велико Търново единственият, чиято възраст отговаря на посочената от "Пирогов", е Солер. От тима на ОАЕ все още не са коментирали официално случая.

