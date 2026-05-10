Адам Йейтс също стана жертва на масовото падане в Джирото

Капитанът на тима на Обединените Арабски Емирства Адам Йейтс се оттегля от участие на Джиро д'Италия, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13:46 минути зад победителя Гийермо Торес Силва (Уругвай) от тима на Астана.

Пловдив и София се срещат с магията на Джиро д'Италия

Йейтс има шевове на ухото си, както бе преценено, че състоянието му не му позволя да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на ОАЕ вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето и на Йейтс остава само с пет състезателя.

За Йейтс това е поредна липса на късмет на Обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата години неговият близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли.

"За съжаление, вчера бяхме силно засегнати от инцидента във втория етап. Джей Вайн получи сътресение на мозъка и фрактура на лакътя. Марк Солер има фрактура на таза. На този етап нито един от двамата не би трябвало да се нуждае от операция. Адам Йейтс получи тежки ожулвания и разкъсване на лявото ухо. Първоначално беше прегледан на място за сътресение на мозъка и му беше разрешено да продължи, но впоследствие показа симптоми на забавено сътресение. Той няма да се яви на старта на третия етап днес", коментира доктор Адриан Ротуно, който е медицински директор на тима на ОАЕ.

„И тримата са под наблюдение на нашия медицински персонал и ще се приберат вкъщи през следващите дни, за да продължат възстановяването и рехабилитацията си“, добави той.