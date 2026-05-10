  Адам Йейтс също стана жертва на масовото падане в Джирото

Адам Йейтс също стана жертва на масовото падане в Джирото

  • 10 май 2026 | 12:52
Капитанът на тима на Обединените Арабски Емирства Адам Йейтс се оттегля от участие на Джиро д'Италия, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13:46 минути зад победителя Гийермо Торес Силва (Уругвай) от тима на Астана.

Пловдив и София се срещат с магията на Джиро д'Италия

Йейтс има шевове на ухото си, както бе преценено, че състоянието му не му позволя да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на ОАЕ вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето и на Йейтс остава само с пет състезателя.

За Йейтс това е поредна липса на късмет на Обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата години неговият близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли.

"За съжаление, вчера бяхме силно засегнати от инцидента във втория етап. Джей Вайн получи сътресение на мозъка и фрактура на лакътя. Марк Солер има фрактура на таза. На този етап нито един от двамата не би трябвало да се нуждае от операция. Адам Йейтс получи тежки ожулвания и разкъсване на лявото ухо. Първоначално беше прегледан на място за сътресение на мозъка и му беше разрешено да продължи, но впоследствие показа симптоми на забавено сътресение. Той няма да се яви на старта на третия етап днес", коментира доктор Адриан Ротуно, който е медицински директор на тима на ОАЕ.

„И тримата са под наблюдение на нашия медицински персонал и ще се приберат вкъщи през следващите дни, за да продължат възстановяването и рехабилитацията си“, добави той.

Давид Иванов: Нормално е да има напрежение, когато хората очакват резултати от теб

На Ботуша: София вика велосипедистите, утре се потегля от града на Кралица Стефка и "Златната топка" Стоичков

"Киндер Джиро ди София" излъчи бъдещите велошампиони

Гергана Павлова завоюва сребърен медал на турнир по бадминтон в Братислава

Изненадващ победител във втория етап от Обиколката на Италия, жестоко масово падане беляза днешния ден

Експертът на Eurosport Роби Макюън: Развълнуван съм да видя как България ще приеме Giro d'Italia

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

