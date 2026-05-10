Пловдив и София се срещат с магията на Джиро д'Италия

Домакинството на България на Обиколката на Италия е към своя край, но в последния ден от Гранде Партенца - т. нар Голям старт, двата най-големи града - София и Пловдив, ще се срещнат с магията на Джиро д'Италия.

След грандиозния успех на Обиколката в първите два дни в Несебър, Бургас и Велико Търново, където десетки хиляди души от всички възрасти излязоха да аплодират най-добрите колоездачи в света, сега е ред и на Пловдив и София да затвърдят впечатлението, че България може да бъде спортни форуми от световен мащаб.

Последният състезателен ден, преди Джирото да се насочи към своята родина Италия, ще започне от Пловдив. От Централния площад в града кметът Костадин Димитров ще даде началото на етапа в 13:15 часа, а около 4 часа по-късно участниците ще бъдат очаквани пред сградата на Парламента. За това време те ще трябва да изминат 175 километра. В първите стотина километра до Боровец трасето върви леко нагоре, докато във финалните 75 километра ще се кара предимно на спускане.

Очакванията на специалистите са финалът да бъде решен след масов спринт, още повече, че заключителните осем километра по "Цариградско шосе" до Парламента са изцяло в права линия.

И в Пловдив, и София е предвидена съпътстваща програма с велошествия.

