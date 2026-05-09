Изненадващ победител във втория етап от Обиколката на Италия, жестоко масово падане беляза днешния ден

  • 9 май 2026 | 18:37
Уругваецът Гийермо Томас да Силва е изненадващият победител във втория етап от Колоздечната Обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км от Бургас до Велико Търново. Томас да Силва спечели с финален спринт и с време 5 часа, 39 минути и 25 секунди.

Уругваецът беше част от основната група, която при влизането във Велико Търново изоставаше с 24 секунди от тримата бегълци Йонас Вингегор, Джулио Пелицари и Ленарт ван Еетфелт. Но по улиците на града основната група застигна бегълците и ги погълна, а във финалния спринт от 500 метра победата беше за изненадата Гийермо Томас да Силва, който е ново попълнение на отбора си Астана.

Второто и третото място днес заслужиха Флориан Щарк от Германия и за Джулио Чиконе (Италия), които са с времето на победителя.

Междувременно, голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи. В групата на падащите бяха канадецът Дерик Джи, британската звезда Адам Йейтс и португалецът Антонио Моргадо, който преди старта в Бургас дори беше сочен за потенциален фаворит. По всяка вероятност състезанието за Йейтс приключва, но потвърждение за това ще има на по-късен етап.

Мокрият асфалт и голямата денивелация в момента, както и липсата на внимание у някой от състезателите доведе до падането, второ за българската част от Джиро д'Италия. Това наложи временна неутрализация на етапа, но не и постоянна - заради липса на линейка в началото на колоната. След това - около 18 километра преди финала, битката за победата беше подновена.

Носителят на "синята фланелка" Диего Севиля и Мирко Маестри се откъснаха и дълго време водеха в колоната. Двамата съотборници от Полти-ВизитМалта обаче не успяха да наложат високо темпо заради трудното трасе и дъждът, който съпътстваше колоната. Севиля избра същата тактика и вчера и запази първото място при катерачите.

Снимки: Imago

