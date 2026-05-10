Давид Иванов: Нормално е да има напрежение, когато хората очакват резултати от теб

Чувствам радост и удовлетворение, защото успях да си свърша работата така, както исках. За мен медалът не е най-важното. Най-важното беше да изиграя съчетанието си както трябва, а резултатът идва след това, заяви Давид Иванов след спечеления златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

Българският гимнастик призна, че атмосферата в залата е била изключително емоционална, но този път е успял да запази концентрацията си до края.

„Много съм щастлив. В Хърватия, когато излязох на уреда и публиката започна да вика, това ме разконцентрира. Сега отново се случи същото, но успях да запазя мислите си и да направя отскока. След това публиката избухна и това беше страхотно усещане“, каза Иванов.

Той обясни, че в спортната гимнастика концентрацията е ключова, но прекаленото мислене понякога може да навреди.

„Когато си на уреда, трябва да си концентриран, но не и да мислиш прекалено много. Ако започнеш да мислиш за всяко движение, можеш да сбъркаш дори елементи, които отлично владееш. Трябва да успееш да изключиш всичко около себе си и да мислиш само за съчетанието“, допълни националът.

Давид Иванов стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Давид Иванов коментира и успеха си срещу трикратния олимпийски шампион Макс Уитлок.

„Не гледам на това като на победа над него. Аз просто си свърших работата, а той - своята. За съжаление, допусна грешка. Това не ме кара да се чувствам по-добър от него. Дори ми стана неприятно, когато падна. Надявам се скоро отново да се срещнем на финал и двамата да изиграем съчетанията си без грешка“, каза българинът.

Иванов живее и тренира в Англия, където работи заедно с едни от най-големите имена в спортната гимнастика, включително и Макс Уитлок.

„Наистина е странно, защото той не се държи като човек с толкова големи успехи. Много е спокоен и земен. Винаги, когато го попитам нещо, ми казва да не се притеснявам и просто да си правя съчетанието. Помогнал ми е много със съвети за състезанията и съм щастлив, че имахме възможност да бъдем в един и същи финал“, разкри Давид Иванов.

Той призна, че предстоящото Европейско първенство ще бъде сериозно предизвикателство за него.

„Нормално е да има напрежение, когато хората очакват резултати от теб. Но това е част от спорта. Надявам се отново да остана спокоен и да си изиграя съчетанието така, както мога“, каза гимнастикът.

По думите му на Европейското първенство няма да увеличава трудността на композицията си, а ще търси по-чисто изпълнение.

„В гимнастиката понякога е по-лесно да изчистиш един елемент и да спечелиш една десета, отколкото да добавиш нова трудност. Затова ще заложа на по-чисто изпълнение“, обясни Иванов.

Накрая той пожела успех и на своя брат, който също ще участва на финалите във Варна.

„Надявам се и той да направи добро съчетание. Честно казано, трудно ми е да го гледам отстрани, защото много се притеснявам. Но вярвам, че ще се справи“, завърши Давид Иванов.