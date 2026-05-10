  Още един колоездач приключи с Джирото след масовото падане

  • 10 май 2026 | 09:19
Колоездачът Андреа Вендраме няма да може да продължи участието си в 109-ото издание на Обиколката на Италия, съобщиха от тима на Джайко.

Пловдив и София се срещат с магията на Джиро д'Италия

31-годишният италианец бе една от жертвите на масовото падане 23 километра преди финала на втория етап от Джирото от Бургас до Велико Търново. Той успя да завърши с изоставане от над 17 минути от победителя Гийермо Томас Силва, но състоянието му не позволява той да кара в днешния 175-километров етап от Пловдив до София.

Феновете на Джиро д'Италия поздравиха Левски

Вендраме има фрактури на три напречни процеса в долната част от гърба. Той ще отпътува директно за Италия, където ще започне процес на рехабилитация.

Давид Иванов: Нормално е да има напрежение, когато хората очакват резултати от теб

На Ботуша: София вика велосипедистите, утре се потегля от града на Кралица Стефка и "Златната топка" Стоичков

"Киндер Джиро ди София" излъчи бъдещите велошампиони

Гергана Павлова завоюва сребърен медал на турнир по бадминтон в Братислава

Изненадващ победител във втория етап от Обиколката на Италия, жестоко масово падане беляза днешния ден

Експертът на Eurosport Роби Макюън: Развълнуван съм да видя как България ще приеме Giro d’Italia

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

