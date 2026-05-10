България ще спори за златото на Европейското по спортна стрелба

България ще спори за златните медали срещу Унгария във финала на дисциплината трио 25 метра пистолет за жени на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия.

Българките в състав Лидия Ненчева, Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева стигнаха до финала след най-добър резултат във втория етап от квалификациите с 443 точки.Финалът е по-късно днес.

Антон Ризов завърши на 33-о място на пушка от положение легнал. Българският състезател записа 620.4 точки в квалификациите.