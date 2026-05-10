Дейна Уайт: Хамзат не иска да се бие повече в средна категория

Президентът на UFC Дейна Уайт говори пред журналисти след края на събитието UFC 328. Той сподели пред представителите на медиите, че бившият шампион в средна категория на организацията Хамзат Чимаев няма намерение да се бие повече в категорията до 84 кг.

Бойната гала в Ню Джързи бе оглавена от дуел между Чимаев и Стрикланд, в която бе заложена титлата в средна категория. Стрикланд бе обявен за победител след пет рунда битка в октагона, а по време на двубоя чеченецът не демонстрира нужната енергия и свежест в играта си, за да доминира, както в предишната си битка с Дрикус Дю Плеси.

“Хамзат ми каза, че иска да се качи в полутежка категория. Не иска да се бие повече в тази дивизия”, заяви Уайт.

Припомняме, че по време на официалното претегляне преди UFC 328 имаше полемики относно дали Хамзат е успял да покрие лимитите на тегловата дивизия, тъй като стъпи за твърде кратко време на везната. Освен това, съотборникът и приятел на Чимаев, Арман Царукян, сподели в Интернет, че боецът с прякор Вълка сваля 21 килограма за срещата с Чимаев.

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

"Мисля, че Хамзат е имал тежко сваляне. Според мен резултатът беше 2-2 рунда преди последната част, а Стрикланд спечели петия рунд", допълни Дейна Уайт.