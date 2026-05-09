Феновете на Джиро д'Италия поздравиха Левски

Интересен кадър се появи по време на на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро д`Италия, която премина през Бургас.

Феновете на колоезденето в морския град поздравиха футболните фенове на Левски за 27-мата шампионска титла в първенството на България. По-късно днес футболистите на "сините" ще получат своята шампионска титла и златните си медали. Това е първа шампионска титла в първенството за Левски от 17 години насам.

Левски вдига отново титлата след 6179 дни

Вижте и плаката, в който се вижда поздрава на бургазлии към шампионите на България: