Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Феновете на Джиро д'Италия поздравиха Левски

Феновете на Джиро д'Италия поздравиха Левски

  • 9 май 2026 | 17:00
  • 110
  • 0
Феновете на Джиро д'Италия поздравиха Левски

Интересен кадър се появи по време на на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро д`Италия, която премина през Бургас.

Феновете на колоезденето в морския град поздравиха футболните фенове на Левски за 27-мата шампионска титла в първенството на България. По-късно днес футболистите на "сините" ще получат своята шампионска титла и златните си медали. Това е първа шампионска титла в първенството за Левски от 17 години насам.

Левски вдига отново титлата след 6179 дни
Левски вдига отново титлата след 6179 дни

Вижте и плаката, в който се вижда поздрава на бургазлии към шампионите на България:

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

  • 9 май 2026 | 13:15
  • 8022
  • 4
Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

  • 9 май 2026 | 13:06
  • 2725
  • 6
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13487
  • 46
ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

  • 9 май 2026 | 12:09
  • 980
  • 6
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13902
  • 38
Илиан Илиев попадна в престижна класация

Илиан Илиев попадна в престижна класация

  • 9 май 2026 | 10:25
  • 1462
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13487
  • 46
Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

  • 9 май 2026 | 17:05
  • 6228
  • 9
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 23165
  • 226
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 11839
  • 28
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 2495
  • 11
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13902
  • 38