Каролина отстрани Филаделфия в НХЛ

Джаксън Блейк вкара втория си гол в мача в продължението и това донесе успеха на Каролина Хърикейнс срещу Филаделфия Флайърс с 3:2, както и общата чиста победа на тима с 4:0 в полуфиналната серия от Източната конференция в НХЛ. Тимът ще чака във финала на конференцията победителя от двубоя между Бъфало и Монреал. Блейк добави и асистенция, Лоуган Станкоувън също вкара, Тейлър Хол записа три асистенции, а Фредерик Андерсен направи 15 спасявания за Каролина, който стана първият отбор след Едмънтън Ойлърс през 1985 година, който започва плейофната си серия с 8:0 победи. Тайсън Фьорстър и Алекс Бъмп вкараха за Филаделфия, вратарят Владар отрази 37 удара.

Кирил Капризов и Брок Фейбър завършиха с по гол и две асистенции за победата на Минесота Уайлд над Колорадо Аваланш с 5:1. Таки тимът намали пасива си в серията з Западната конференция на 1:2. Куйн Хюз добави попадение и асистенция за победителите, Райън Хартман и Мат Болди също се разписаха. Нейтън Маккинън реализира единствения гол на Колорадо, който загуби за първи път в плейофите. Вратарят на Колорадо Скот Уеджууд допусна три гола от 12 шута, преди да бъде сменен през втората третина. Макензи Блакууд за първи път игра по време на плейофите и успя да спаси 12 удара от общо 13 към вратата му. Четвъртият мач между двата тима е в понеделник вечер в Минесота.