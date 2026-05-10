  Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Каролина записа рекорд и ще играе финал, Минесота се върна в серията

  • 10 май 2026 | 07:21
В ранните часове на 10-и май (неделя) се изиграха нови два мача от плейофите на НХЛ на САЩ и Канада. На една от сериите официално бе сложен край и вече е ясен първият финалист в Източната конференция. Това е отборът на Каролина Хърикейнс, който стана първият тим в историята на НХЛ, спечелил първите си две серии, без да допусне поражение от 1987 г. насам, когато бе въведен регламентът за краен успех при достигането на 4 от 7 победи.

ЕТО ВСИЧКИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ И РАЗВИТИЕТО НА СЕРИИТЕ

ИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Филаделфия Флайърс - Каролина Хърикейнс 2:3* след продължение - 2:2 (1:0 0:1 1:1) в редовното време, 0:1 в продължението. Каролина печели серията с 4-0.

ЗАПАДНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Минесота Уайлд - Колорадо Аваланч 5:1 (2:0 2:1 1:0). 1-2 в серията, следващ мач: 12.5.2026 г. (вторник) от 3:00 часа.

В утрешния 11-ти май (понеделник) ще се изиграят още два плейофни мача. В 2:00 часа Монреал Канейдиънс приема Бъфало Сейбърс в мач номер три, като преди началото серията е в състояние на паритет от 1-1 победи. От 4:30 часа Вегас Голдън Найтс, който води с 2-1 победи, излиза в мач номер четири като гост на Анахайм Дъкс.

Монреал изравни серията с Бъфало след убедителен успех

