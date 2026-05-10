  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Мария Илиева с два рекорда на копие

Мария Илиева с два рекорда на копие

  • 10 май 2026 | 02:54
Мария Илиева с два рекорда на копие

Мария Илиева от великотърновския клуб “Ивайло 93” постави два национални рекорда на копие (500 гр) за девойки под 18 години на турнира по лека атлетика "Младост" в Русе.

Илиева постигна 51.02 м в първия си опит, а в последния достигна до 54.09. Този резултат е трети в европейската ранглиста за годината в тази възраст.

Повече от 400 млади атлети от България, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция и Украйна спорят за отличията в състезанията за юноши и девойки до 18 г.

СНИМКИ: Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation// Facebook

