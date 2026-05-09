  Гиби: Крайно време беше

  • 9 май 2026 | 19:09
Легендата на Левски Божидар Искренов бе много радостен преди началото на мача с Лудогорец, след който “сините” ще получат титлата си за шампион на България. Гиби смята, че отборът е минал през тежки моменти, но е било крайно време за успеха.

“Чувствам се прекрасно, както всички. Крайно време беше. Дълго чакане и трудно. Минахме през тежки години, но благодарение на Наско, феновете и ръководството направиха чудеса. Има хора, които мислят, че някой ни е дал титлата, но това е смешно. Трудното обаче сега започва. Еуфорията ще бъде за кратко и всичко започва отначало. Треньорът е много интелигентен човек и той го доказа. Знам, че новият собственик е много сериозен бизнесмен и каквото е казал, го е изпълнявал”, каза Искренов.

