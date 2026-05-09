Марек с пълен лазарет за мача с Черноморец

Марек приема Черноморец (Бургас) в XXXII кръг на Втора лига. Мачът е в понеделник от 18 ч. на стадион "Бончук". Домакинска победа би означавала, че дупнишкият отбор практически запазва мястото си професионалния футбол. До края на шампионата остават гостуване на Хебър и двубой у дома с Етър.

Старши треньорът Анжело Кючуков е в серия от 8 поредни срещи без загуба, откакто е начело на отбора, но сега се сблъсква със сериозни проблеми около окомплектоването на състава. Няма наказани за мача, но контузиите отежняват ситуацията. В изминалия мач срещу Пирин тежки травми получиха Християн Джаджаров, Борислав Вакадинов и Валери Йорданов. Отпреди това извън строя са нападателите Светослав Диков и Илия Димитров.

От друга страна защитникът Марио Петков вече навлиза във форма след дълго отсъствие след операция. Клубът призовава феновете и изказва надежда, въпреки работния ден, повече привърженици да посетят двубоя и да окажат подкрепа от трибуните срещу силен съперник, какъвто е Черноморец.

