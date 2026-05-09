Един състезател отпадна от Джирото след масовото падане в Бургас

Италианецът Матео Москети от отбора на Пинарело напусна тазгодишното издание на Джиро д'Италия в резултат на масовото падане във финалните метри на вчерашния първи етап, който финишира в Бургас.
Москети е със сътресение и не е получил медицинско разрешение да застане на старта за днешния втори етап, който вече стартира. Той е с дължина от 221 километра между Бургас и Велико Търново.
Всички други състезатели, които пострадаха вчера, получиха разрешение да продължат участието си в 109-то издание на Обиколката на Италия. Лидер в нея след първия ѝ етап е французинът Пол Мание, който спечели вчерашния финален спринт в Бургас.
