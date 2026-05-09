Един състезател отпадна от Джирото след масовото падане в Бургас

  • 9 май 2026 | 12:02
Италианецът Матео Москети от отбора на Пинарело напусна тазгодишното издание на Джиро д'Италия в резултат на масовото падане във финалните метри на вчерашния първи етап, който финишира в Бургас.

Москети е със сътресение и не е получил медицинско разрешение да застане на старта за днешния втори етап, който вече стартира. Той е с дължина от 221 километра между Бургас и Велико Търново.

Кметът на Бургас: Целият регион спечели от домакинството на Джиро д'Италия

Всички други състезатели, които пострадаха вчера, получиха разрешение да продължат участието си в 109-то издание на Обиколката на Италия. Лидер в нея след първия ѝ етап е французинът Пол Мание, който спечели вчерашния финален спринт в Бургас.

Снимки: Imago

Победителят в първия етап на Джирото говори пред Sportal.bg

  • 8 май 2026 | 20:41
Диего Севиля: Целта ми беше да съм в откъсването и да дам битка

  • 8 май 2026 | 20:19
Русе е домакин на 42-ото издание на "Дунавски стрели"

  • 8 май 2026 | 19:53
Гергана Павлова си осигури медал в Братислава

  • 8 май 2026 | 19:50
Катерачен триатлон с кауза "Нов живот за хижа "Алпинист" в Русе

  • 8 май 2026 | 19:35
Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

  • 8 май 2026 | 17:43
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
Ливърпул ще капарира визите за ШЛ или Челси най-сетне ще спре свободното падане?

  • 9 май 2026 | 08:31
Левски показа специален нов екип, посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
Монтана продължава борбата за спасение с важен сблъсък на "Огоста"

  • 9 май 2026 | 07:05
Черно море посреща Ботев (Пловдив) в търсене на важни три точки

  • 9 май 2026 | 09:34
