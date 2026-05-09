Един състезател отпадна от Джирото след масовото падане в Бургас

Италианецът Матео Москети от отбора на Пинарело напусна тазгодишното издание на Джиро д'Италия в резултат на масовото падане във финалните метри на вчерашния първи етап, който финишира в Бургас.

Medical Update



Matteo Moschetti will withdraw from the Giro d’Italia following medical evaluations confirming a concussion after yesterday’s incident.



Wishing Matteo a speedy recovery — Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team (@Pinarello_Q36_5) May 9, 2026

Москети е със сътресение и не е получил медицинско разрешение да застане на старта за днешния втори етап, който вече стартира. Той е с дължина от 221 километра между Бургас и Велико Търново.

Кметът на Бургас: Целият регион спечели от домакинството на Джиро д'Италия

Всички други състезатели, които пострадаха вчера, получиха разрешение да продължат участието си в 109-то издание на Обиколката на Италия. Лидер в нея след първия ѝ етап е французинът Пол Мание, който спечели вчерашния финален спринт в Бургас.

Снимки: Imago