Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Израстването на Антонели ще накара Ръсел да се чувства некомфортно

Израстването на Антонели ще накара Ръсел да се чувства некомфортно

  • 7 май 2026 | 15:33
  • 1404
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард сподели своето мнение, че израстването, което Андреа Кими Антонели демонстрира от началото на сезона, ще накара неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел да се чувства некомфортно.

Преди старта на кампанията повечето прогнози бяха, че Ръсел ще е основният фаворит за титлата, но за момента това не се случва. Британецът започна шампионата с победа в Австралия, но след това последваха три поредни успеха на Антонели, който спечели в Китай, Япония и Маями.

Така след първите четири кръга за годината Антонели е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред Ръсел, който дори не се качи на подиума в Япония и Маями, финиширайки четвърти и в двете състезания. А според Култард това ще се отрази на Ръсел, който на този етап не отговаря на очакванията, които имаше към него да води Сребърните стрели.

„Той порасна. Това е едва вторият му сезон във Формула 1, но той се справи невероятно с напрежението от факта, че Ландо (Норис) бе близо зад него. Да, трябваше да бъде успокояван от инженера му (Питър Бонингтън), когато търсеше какъв точно проблем има в болида, но съм сигурен, че са говорили за това след състезанието. Проблемът си е проблем. Пилотът подава информация към отбора и те търсят решение“, каза Култард в подкаста Up To Speed.

„Определено изглежда, че той порасна пред очите ни. Абсолютно си заслужи правото да води в класирането. Сега вече има очаквания той да води отбора, а това сигурно ще накара Джордж да се чувства некомфортно. Той е опитен и има всички шансове да обърне хода на сезона, но не могат да печелят и двамата. Някой трябва да бъде първи, а друг – втори.

„Докато обаче тече тази битка, вижте какво се случва с Макларън. Невероятни подобрения още от Ферари и Ред Бул. Не бива да забравяме, че е трудно да се печели дори и с най-добрия автомобил. Има много примери в историята, в които пилоти не се справят“, добави още шотландецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

  • 7 май 2026 | 14:27
  • 314
  • 0
Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

Ред Бул иска Пиастри за заместник на Верстапен

  • 7 май 2026 | 14:08
  • 2408
  • 2
Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

  • 7 май 2026 | 13:44
  • 312
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

  • 7 май 2026 | 13:31
  • 321
  • 0
Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

Гран При на Турция може да се върне в календара на Формула 1 по-рано от предвиденото

  • 7 май 2026 | 13:21
  • 4718
  • 0
Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Италия

  • 6 май 2026 | 12:36
  • 5818
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 21570
  • 30
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 21447
  • 33
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 11656
  • 52
Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

Напрежението между Чуамени и Валверде е стигнало до брутално сбиване и болница

  • 7 май 2026 | 16:50
  • 2298
  • 0
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 14469
  • 10
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4860
  • 0