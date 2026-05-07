Израстването на Антонели ще накара Ръсел да се чувства некомфортно

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард сподели своето мнение, че израстването, което Андреа Кими Антонели демонстрира от началото на сезона, ще накара неговият съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел да се чувства некомфортно.

Преди старта на кампанията повечето прогнози бяха, че Ръсел ще е основният фаворит за титлата, но за момента това не се случва. Британецът започна шампионата с победа в Австралия, но след това последваха три поредни успеха на Антонели, който спечели в Китай, Япония и Маями.

Така след първите четири кръга за годината Антонели е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред Ръсел, който дори не се качи на подиума в Япония и Маями, финиширайки четвърти и в двете състезания. А според Култард това ще се отрази на Ръсел, който на този етап не отговаря на очакванията, които имаше към него да води Сребърните стрели.

„Той порасна. Това е едва вторият му сезон във Формула 1, но той се справи невероятно с напрежението от факта, че Ландо (Норис) бе близо зад него. Да, трябваше да бъде успокояван от инженера му (Питър Бонингтън), когато търсеше какъв точно проблем има в болида, но съм сигурен, че са говорили за това след състезанието. Проблемът си е проблем. Пилотът подава информация към отбора и те търсят решение“, каза Култард в подкаста Up To Speed.



„Определено изглежда, че той порасна пред очите ни. Абсолютно си заслужи правото да води в класирането. Сега вече има очаквания той да води отбора, а това сигурно ще накара Джордж да се чувства некомфортно. Той е опитен и има всички шансове да обърне хода на сезона, но не могат да печелят и двамата. Някой трябва да бъде първи, а друг – втори.



„Докато обаче тече тази битка, вижте какво се случва с Макларън. Невероятни подобрения още от Ферари и Ред Бул. Не бива да забравяме, че е трудно да се печели дори и с най-добрия автомобил. Има много примери в историята, в които пилоти не се справят“, добави още шотландецът.

