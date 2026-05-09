Легендарният karrigan" Когато получих офертата от Falcons, усетих нещо, което не бях усещал от години

Фин "karrigan" Андерсен официално започва нова глава в кариерата си с отбора на Falcons, а дебютът му ще бъде на турнира по CS2 - PGL Астана. Легендарният капитан призна пред медията HLTV, че именно офертата от саудитската организация е върнала "огъня" в него след трудния последен период с FaZe Clan.

"Когато получих офертата от Falcons, усетих нещо, което не бях усещал от години. Същото чувство имах, когато ropz се присъедини към FaZe. Усетих огромен потенциал и знаех, че не мога да откажа това предизвикателство", сподели karrigan,

Датчанинът не скри, че последната година и половина във FaZe е била изключително тежка както в игрови, така и в личен план. Според него слабите резултати и постоянният натиск са го накарали дори да се замисли за края на кариерата си, ако не се беше появила възможността да премине във Falcons.

karrigan вярва, че именно той може да помогне на Falcons да преодолее най-големия проблем на "соколите" - представянето им в плейофите.

karrigan отдели специално внимание и на новите си съотборници. Той определи Иля "m0NESY" Осипов като най-добрия снайперист в CS, с когото някога е играл, а младия kyousuke нарече огромен талант с невероятен потенциал.

Въпреки огромните очаквания към суперотбора на Falcons, karrigan подчерта, че за него е по-важен пътят от успеха. Той смята, че истинската цел трябва да бъде достигането на върхова форма до Мейджъра в Сигнгапур, когато съставът вече ще има достатъчно време да изгради стабилна система и идентичност

Falcons стартира участието си на PGL Астана с двубой срещу K27, който започва днес от 13:00 ч.

Снимка: HLTV