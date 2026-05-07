Официално: Християн "REDSTAR" Пиронков подписа с българския Acend

Българският състав на отбора на Acend по CS2 претърпя още една промяна, след като официално привлече Християн "REDSTAR" Пиронков. 24-годишният българин ще заеме мястото на Калоян "shaiK" Борисов.
REDSTAR е записал мачове за големите български петици Fiend, VOYVODA и 500 Esports, като неведнъж игра в международни състави като Monte и Into the Breach.
Българският отбор на Acend загатна за още промени
Именно за тази рокада загатнаха от Acend преди дни. В рамките на седмицата пък бе обявена и смяна при снайперистите, когато Дейвид "h4rn" Бенчев замени Славен "AwaykeN" Любенов .
