Официално: Християн "REDSTAR" Пиронков подписа с българския Acend

Българският състав на отбора на Acend по CS2 претърпя още една промяна, след като официално привлече Християн "REDSTAR" Пиронков. 24-годишният българин ще заеме мястото на Калоян "shaiK" Борисов.

We found the missing piece for the bulgarian superteam 🇧🇬



Please welcome @REDS7AR to the ACEND family 💜 pic.twitter.com/ompp42MXN1 — ACEND CLUB (@AcendClub) May 7, 2026

REDSTAR е записал мачове за големите български петици Fiend, VOYVODA и 500 Esports, като неведнъж игра в международни състави като Monte и Into the Breach.

Българският отбор на Acend загатна за още промени

Именно за тази рокада загатнаха от Acend преди дни. В рамките на седмицата пък бе обявена и смяна при снайперистите, когато Дейвид "h4rn" Бенчев замени Славен "AwaykeN" Любенов .

