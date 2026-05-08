Fluxo погледна към 20-годишен бразилски състезател

След като от отбора на Fluxo се разделиха с mlhzin и kye вчера, както Sportal.bg вече съобщи, е време от клуба да започнат с входящите трансфери за състава си в Counter-Strike 2. Известно е, че клубът се е прицелил към звездата на RED Canids - Давид "dav1deuS" Тапия Малдонадо.

Освен dav1deuS обаче от Fluxo търсят още едно ново попълнение. Според Dust2.br вторият нов играч, който ще облече екипа на бразилската организация, е Жоао "⁠Ltz⁠" Бонети.

20-годишният Бонети се представя силно на индивидуално ниво в Южна Америка. Към момента той е записал рейтинг от 1.21 и се състезава за тима на UNO MILLE.

Снимка: HLTV