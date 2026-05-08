Индийска организация с исторически момент във VALORANT

  • 8 май 2026 | 20:31
Отборът на Global Esports записа исторически момент, след като се класира за първия си международен турнир от най-високо ниво във VALORANT. Индийската организация си осигури място на Masters турнира в Лондон, след като победи Paper Rex в плейофите на VCT Pacific Stage 1 2026 с 2:1 (13-9, 6-13, 13-5).

Големият герой за тима бе Патрик "PatMen" Мендоза, който елиминира именно бившия си отбор, след като премина в Global Esports преди началото на сезона. Битката за първото място обаче още не е приключила, като индийските геймъри ще трябва да се справят с тайландците от FULL SENSE.

