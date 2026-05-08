Българите от Acend подгряват феновете с намеци за триумф в Копенхаген

Българският отбор по Counter-Strike - Acend, който наскоро привлече родните звезди Дейвид "h4rn" Бенчев и Християн "REDSTAR" Пиронков е устремен към голям триумф в Копенхаген през идния уикенд.

New Lineup. Same Goals.



Copenhagen, we're coming 🇩🇰 pic.twitter.com/b3LI7MppZs — ACEND CLUB (@AcendClub) May 8, 2026

Утре в датската столица започва шестото издание на Parken Challenger Championship, като от клуба зарадваха феновете си с обещания в социалните мрежи.

Във видео на организация новото попълнение h4rn показва завидни умения в заглавието, а клипът е озаглавен "Копенхаген не е готов".

Още утре Acend ще премери сили с отборите на Sphynx, G-town.eu и AGC през деня в битки от група "Б" на шампионата с награден фонд от 5,000 евро.

