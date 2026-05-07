Metizport официализира трансфера на F1KU

Metizport официално привлече Мачей "F1KU" Миклаш, който наскоро бе изпратен на пейката в състава на ENCE заедно с останалите си съотборници, след като от "кракена" направиха интересна рокада и оставиха играчите си в резервите за сметка на академията си.

Така полякът отново ще заиграе отново в отбор със stanislaw и треньора vinS, а организацията продължава сериозното преструктуриране на състава си след слабия старт на сезона. F1KU вече записа силни мачове с новия си екип и помогна на Metizport да спечели European Pro League Series 6, завършвайки с впечатляващ 1.18 рейтинг.

Снимка: HLTV

