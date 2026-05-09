Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

  • 9 май 2026 | 03:16
  • 327
  • 0
Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

Новак Джокович коментира отпадането си от силния турнир в Рим, Италия. Сръбската легенда загуби от 20-годишния хърватски талант Дино Прижмич.

„Виждам много добре какво ми липсва. Закъснявам с половин крачка. Определено не съм там, където искам да бъда, за да достигна отново най-високото възможно ниво и да стигна далеч. Но след като си тук, в крайна сметка трябва да играеш. Трябва да започнеш от някъде. Искам да се върна на корта по-рано след тази контузия, но не можах и приемам ситуацията такава, каквато е. Тренирам усилено, тренирам толСписъцикова, колкото ми позволява тялото“, каза Джокович.

Хърватски младок шокира Джокович в Рим
Хърватски младок шокира Джокович в Рим

На въпроса дали е уверен, че ще бъде в добра форма за Ролан Гарос, който започва след 16 дни, Джокович отговори: „Не знам“ и добави с усмивка: „Надявам се“.

В единствения друг турнир на Джокович тази година той стигна до финала на Откритото първенство на Австралия и загуби от Карлос Алкарас.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

  • 8 май 2026 | 17:12
  • 447
  • 0
Димитър Кисимов направи страхотен обрат за 1/2-финал в Офенбах

Димитър Кисимов направи страхотен обрат за 1/2-финал в Офенбах

  • 8 май 2026 | 17:03
  • 925
  • 0
Швьонтек загуби преднина, след което си върна контрола и продължава напред в Рим

Швьонтек загуби преднина, след което си върна контрола и продължава напред в Рим

  • 8 май 2026 | 16:57
  • 1050
  • 0
Илиян Радулов постигна пета поредна победа за 1/2-финал в Испания

Илиян Радулов постигна пета поредна победа за 1/2-финал в Испания

  • 8 май 2026 | 16:02
  • 535
  • 0
Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично на полуфиналите на двойки в Грузия

Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично на полуфиналите на двойки в Грузия

  • 8 май 2026 | 15:57
  • 666
  • 0
Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

  • 8 май 2026 | 15:22
  • 1218
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

Пак без чудо в Бистрица! ЦСКА втори след 5 от 5 срещу ЦСКА 1948

  • 8 май 2026 | 21:54
  • 70947
  • 541
Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

Янев със съвет към БФС и скочи на критиците: Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат

  • 8 май 2026 | 22:17
  • 15523
  • 38
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 31055
  • 47
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 34193
  • 81
Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

Петима от ЦСКА пропускат следващия мач срещу ЦСКА 1948, Джеймс Ето'о аут и за дербито с Левски

  • 8 май 2026 | 21:53
  • 8023
  • 6
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 38996
  • 135