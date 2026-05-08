Героят Брахими: Важните мачове предстоят, имаме нужда от още самочувствие

Героят за ЦСКА Мохамед Брахими, който отбеляза победния гол във вратата на ЦСКА 1948, не скри радостта си след края на срещата. Крилото донесе втори пореден успех на "армейците", след като с негово попадение отборът на Христо Янев се наложи и над Лудогорец преди 5 дни.

"Мачът беше труден, защото те играха здраво. Ние знаехме, че това ще бъде така. Наясно сме с нашето качество, трябваше да бъдем агресивни и търпеливи. Благодарение на Господ взехме трите точки, защото този успех е много важен.

Щастлив съм! Може би досега не бях влизал в такава серия. За мен е по-важно, че отборът побеждава, а аз допринасям. Важните мачове предстоят, имаме нужда от още самочувствие.

Гледаме към всеки един следващ мач като най-важния. Давам най-доброто от себе си, всички мои съотборници също. Все още не гледаме към финала. Фокусът е върху следващия двубой", каза Брахими.

Снимки: Владимир Иванов