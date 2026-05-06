Халф на Монтана се размина с тежка контузия

Отлични новини за Монтана. Контузията на офанзивния полузащитник Томас Азеведо не е сериозна и до няколко дни се очаква той да поднови тренировки. 25-годишният футболист на монтанци бе заменен принудително в мача с Берое.

В 60-ата минута той получи тежък удар от Франсиско Варела, който го изнесе на ръце от терена. Азеведо бе откаран с линейка до болницата в Стара Загора, където му направиха рентгенова снимка. От треньорския щаб си отдъхнаха, след като стана ясно, че левият му глезен не е счупен. Португалецът обаче ще пропусне предстоящата домакинска среща с Локомотив (София) в събота (9 май).