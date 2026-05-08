Гард на Черно море блести в спортна зала в Правец

  • 8 май 2026 | 17:05
Гардът на Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл се оказа големия любимец на учениците и ръководителите в ГПЧЕ „Алеко Константинов“ - Правец.

Момиче от града нарисува на стената в спортната зала в училището своя любимец, като веднага прикова неговото внимание. Националът на Великобритания посети града, за да се срещне с ръководството на учебното заведение и набързо демонстрира уменията си с оранжевата топка, а след това и позира за снимки.

Утре отборът на Черно море Тича гостува на Балкан в първия мач от полуфиналната серия в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е от 19:15 часа в "Арена Ботевград".

Полуфиналите в Sesame НБЛ стартират утре с "гореща" серия
